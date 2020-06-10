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هام من التعليم العالي للطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج
وطنا اليوم-عمان:دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، الطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج سواءً المبتعثين على نفقة الوزارة أو على نفقتهم الخاصة في جميع الدرجات العلمية ( بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه ) للدخول إلى بوابة الطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج من خلال الرابط التالي: http://rce.mohe.gov.jo/sa/ ، وذلك لتعبئة نموذج البيانات الموجود على البوابة حتى تتمكن الوزارة من متابعة أحوالهم والمشكلات التي قد يتعرضون لها خلال فترة دراستهم ومحاولةحلها.
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