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عمان الأهلية تهنىء بعيد الجلوس الملكي
وطنا اليوم-عمان:رئيس واعضاء مجلس أمناء جامعة عمان الاهلية ورئيس وأعضاء هيئة المديرين ورئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وطلبة الجامعة يتقدمون باسمى ايات التهنئة والتبريك من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بمناسبة عيد الجلوس الملكي الحادي والعشرين سائلين الله عز وجل أن يحفظ جلالته ويمد في عمره وأن يديمه ذخراً للأردن والأردنيين.
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