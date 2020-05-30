جامعة البلقاء توضح حول تقرير التايمز عن السلط

وطنا اليوم-عمان:ردت جامعة البلقاء التطبيقية على ورود في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن "جامعة البلقاء تعرف (السلط) بأنها المدينة الملاصقة لحدود (إسرائيل)".

وقالت الجامعة في بيان إن المادة المنشورة عن مدينة السلط في تصنيف التايمز العالمي تذكر المدينة ولأول مرة في تاريخ التصنيف نتيجة لدخول جامعة البلقاء التطبيقية للتصنيف العالمي كسابقة في 11/09/2019 وقد جاء ذكر المدينة بحكم موقع مركز الجامعة فيها.

وأضاف أن المادة التعريفية المنشورة عن مدينة السلط في تصنيف التايمز (البريطاني) العالمي تم وضعها من قبل المنظمين للتصنيف ولم تقم الجامعة بتزويد إدارة التصنيف بالمادة الواردة فيها، كما لم يتم استشارة الجامعة مسبقاً بالمادة المرفوعة على موقع التصنيف العالمي قبل نشرها من قبلهم.

وتابعت "لا يغيب عن ذهن المطلعين على الفكر والثقافة الغربية بأن التاريخ يسرده الغرب كما كتب من قبلهم وليس كما سُطر من منظورنا العربي القومي، والدليل على ذلك المادة التعريفية المنشورة في ذات التصنيف عن مدينة إربد التي تقع فيها مجموعة من الجامعات الوطنية العريقة".

وبينت "عند صدور نتائج تصنيف التايمز العالمي، واطلاع إدارة الجامعة على المادة التعريفية عن مدينة السلط الواردة فيه، تمت مخاطبة منظمي التصنيف رسمياً لتعديل ما جاء فيها واعتماد المادة التي تمت إضافتها من الجامعة على المنصة الرسمية للتصنيف في 30/03/2019 في إطار التحضيرات للمشاركة بالتصنيف".

وختمت "لا يسعنا إلا أن نؤكد بأننا في جامعة البلقاء التطبيقية الوطنيةالتي تقع في محافظة البلقاء المشهود لها بمواقفها التاريخية والعروبية والتي صدرها مدينة السلط التي تعتز برجالها اصحاب المواقف العظيمة والتي تعتز بمدرستها الاولى والتي نعتبر جامعة البلقاء وريثة لها وكبقية المحافظات الاردنية واهلها في وطننا الأردن الكبير بكل ما فيه من قومية وعروبة وتاريخ مشرف تحت راية القيادة الهاشمية صاحبة الوصاية على المقدسات في فلسطين العربية. (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)".