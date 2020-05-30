الرئيسية | شباب و جامعات تخفيض الطاقة الاستيعابية لبعض التخصصات

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بجلسته المنعقدة عن بُعد، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور محمد عثمان، تخفيض الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (اللغة الإنجليزية وآدابها/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية.

كما قرر المجلس تخفيض الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (اللغة الفرنسية وآدابها/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (اللغة الفرنسية واللغة الانجليزية/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية، والموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص (علم البيانات والذكاء الاصطناعي/ برنامج البكالوريوس) في جامعة البترا.

فيما أجل المجلس البت في تثبيت الطاقة الاستيعابية لتخصص (العلوم الطبية المخبرية/ برنامج البكالوريوس) في جامعة جدارا، وقرر إقرار المجالات المعرفية لتخصصي (إدارة الفنادق/ الإدارة الفندقية)، (إدارة الفنادق / إدارة فعاليات)/ برنامج البكالوريوس.

وقرر المجلس تثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لكل من التخصصات (المختبرات الطبية/ برنامج الدبلوم المتوسط) في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا/ كلية جامعية تقنية، و(ادارة السياحة والضيافة/ برنامج الدبلوم المتوسط) في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا/ كلية جامعية تقنية، و(الاتصالات وشبكات الحاسوب/ برنامج الدبلوم المتوسط) في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا/ كلية جامعية تقنية، و(الصيانة الكهروميكانيكية/ برنامج الدبلوم المتوسط) في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا/ كلية جامعية تقنية، و(التكييف والتبريد/ برنامج الدبلوم المتوسط) في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا/ كلية جامعية تقنية، و(المعدات والتركيبات الكهربائية/ برنامج الدبلوم المتوسط) في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا/ كلية جامعية تقنية، و(صيانة المركبات الكهربائية والهجينه/ برنامج الدبلوم المتوسط) في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا/ كلية جامعية تقنية.

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