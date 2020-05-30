رسالة ماجستير بجامعة البترا تتناول استراتيجيات ترجمة تغريدات ترامب للعربية

وطنا اليوم-ناقش قسم اللغة الإنجليزية بجامعة البترا رسالة ماجستير بعنوان "ترجمة منشورات دونالد ترامب في مواقع التواصل الاجتماعي" قدمها الطالب عبد الله المراحلة بإشراف الدكتورة علا الدباغ وعضوية الأستاذ الدكتور عمر عطاري والأستاذ الدكتور رياض حسين والأستاذ الدكتور لطفي أبو الهيجاء من جامعة اليرموك ممتحنا خارجيا. وجرت المناقشة عن بعد.

هدفت الرسالة إلى دراسة استراتيجيات الترجمة التي استُخدمت في ترجمة منشورات دونالد ترامب على تويتر من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، آخذة بعين الاعتبار أسلوب ترامب اللغوي الذي يتميز بالاستخدام المفرط للجمل المجزئة غير مكتملة المعنى وعلامات الترقيم واللغة العامية والخطاب الذي يفتقر عمومًا إلى الترابط.

وتناولت الدراسة تحليل مئة تغريدة نُشرت في عام 2019، وترجمتها ثلاث وكالات أنباء إعلامية هي وكالة أنباء روسيا اليوم ووكالة الأناضول وموقع ترامب باللغة العربية، وذلك لتحديد استراتيجيات الترجمة التي استخدمها المترجمون ودراسة فيما إذا كان المترجمون المُنتمون إلى هذه الوكالات استخدموا عمليات ترجمة مُتماثلة في عملية تحويل التغريدات المختارة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. كما تمت دراسة تأثير الاستراتيجيات المُستخدمة على النصوص المترجمة إلى اللغة العربية.

قدمت الرسالة لمحة عامة عن تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها ومنصاتها التي يستخدمها السياسيون بشكل متزايد واللغة المستخدمة في منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، واللغة والمفردات التي تُهيمن على تغريدات دونالد ترامب على وجه الخصوص.

حللت الدراسة استراتيجيات الترجمة التي استُخدمت في ترجمة التغريدات المختارة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية لتحديد مدى نجاح الاستراتيجيات المختارة في نقل الرسائل التي اوصلها ترامب في الأصل إلى القراء الناطقين باللغة الإنجليزية. ولخصت الاستنتاجات الاستراتيجيات التي تبناها المترجمون في الوكالات المذكورة أعلاه، كما تقدمت الرسالة توصيات لمزيد من البحث حول هذا الموضوع.