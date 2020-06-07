الرئيسية | شباب و جامعات الجامعة الأردنية تفسر عبارة " دبر حالك "

وطنا اليوم - موسى الزيود قالت الجامعة الأردنية اليوم في بيان صحفي لها، تعقيباً على ما نشر في وسائل الإعلام على لسان رئيس الجامعة أمس تحت عنوان " دبر حالك" ، أن الجامعة ملتزمة بالتشريعات التي تصدرها الحكومة في هذه المرحلة.



وتدعو الجامعة، على لسان رئيسها الدكتور عبد الكريم القضاة، موظفيها الى الالتحاق بأعمالهم ، اذا تقرر ضرورة الدوام وحسب التشريعات النافذة، وأن الجامعة ملتزمة بتنفيذها .



وأشارت الجامعة في بيانها، الى أن تعليماتها للالتحاق بالعمل تنطبق في الدرجة الأولى على الموظفين الذين يقطنون داخل محافظة العاصمة، وممن يحملون تصاريح خاصة ويقطنون في المحافظات الاخرى، علما بان قسما منهم يقطنون في أماكن سكن اقرب للجامعة من أولئك الذين مكان سكنهم اصلا داخل محافظة العاصمة.



وبين الدكتور القضاة أنه ليس من واجب الجامعة أن تؤمن للموظف وسيلة نقل؛ لأنها تدفع له علاوة لقاء تنقله، وهنا أشار الرئيس إلى عبارة "دبّر حالك"، مشيرا الى أن الجامعة تحاول توفير حافلات وحسب الشروط الصحية في حالات خاصة، غير محددة، والتي تتطلب توفير النقل لبعض الموظفين.



إلى ذلك، عبّرت الجامعة عن استيائها من محاولة تشويه تصريح الرئيس بذكر عبارة "دبّر حالك" التي وردت في سياق اللقاء؛ مشددة أنها لا تتضمن الإساءة كما تم تداولها .



هذا وعبر الرئيس عن امتنانه الدائم وشكره العميق لأسرة الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، مقدرًا حرصهم على تأدية واجباتهم تجاه جامعتهم التي تعتز بهم وتفتخر بجهودهم وتكبر بهم، خاصة الذين بقوا على رأس عملهم منذ تعليق الدوام.

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