الرئيسية | شباب و جامعات موعد اختيار طلبة مؤتة الجناح العسكري

وطنا اليوم-عمان:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عن البدء باستقبال طلبات الالتحاق بجامعة مؤتة / الجناح العسكري وكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية للعام 2020.

وقالت القيادة العامة إنه على الراغبين بتقديم طلبات الالتحاق وللإطلاع على الشروط والتعليمات وكيفية الدفع الإلكتروني لقيمة طلب التجنيد عبر تطبيق ( أي فواتيركم efawateercom ) يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني لطلبات التجنيد على الرابط (http:tajneed.jaf.mil.jo) , سيتم بدء تقديم الطلبات اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7/06/2020 ولغاية يوم الخميس الموافق 18/06/ 2020, وللمزيد من المعلومات يرجى متابعة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ( https://www.jaf.mil.jo/Announcement.aspx…) أو متابعة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة .

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر