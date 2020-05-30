موعد اختيار طلبة مؤتة الجناح العسكري

وطنا اليوم-عمان:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عن البدء باستقبال طلبات الالتحاق بجامعة مؤتة / الجناح العسكري وكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية للعام 2020.
وقالت القيادة العامة إنه على الراغبين بتقديم طلبات الالتحاق وللإطلاع على الشروط والتعليمات وكيفية الدفع الإلكتروني لقيمة طلب التجنيد عبر تطبيق ( أي فواتيركم efawateercom ) يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني لطلبات التجنيد على الرابط (http:tajneed.jaf.mil.jo) , سيتم بدء تقديم الطلبات اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7/06/2020 ولغاية يوم الخميس الموافق 18/06/ 2020, وللمزيد من المعلومات يرجى متابعة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ( https://www.jaf.mil.jo/Announcement.aspx…) أو متابعة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة .