اليرموك توضح ماتم تداوله حول منع احد متقاعديها من الدخول إلى الحرم الجامعي

وطنا اليوم - اكد الناطق الاعلامي باسم جامعة اليرموك مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام مخلص العبيني أن جامعة اليرموك لم ولن تغلق أبوابها أمام متقاعديها من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، مشددا على أن ما ورد على لسان أحد الزملاء السابقين من أعضاء الهيئة التدريسية عار عن الصحة، وأن ما حدث هو أنه قام بمراجعة الجامعة لاجراء معاملة متعلقة بالتأمين الصحي أثناء فترة تعليق الدوام ولم يوجد في حينها أي من الموظفين المعنيين بمعاملته على رأس عمله.

وأضاف أن عضو هيئة التدريس السابق قام لاحقا وبعد استئناف الدوام للعاملين في الجامعة بمراجعة القسم المعني في دائرة الموارد البشرية في الجامعة واستيفاء كامل حقوقة المالية المتعلقة بالتأمين الصحي.

وأكد العبيني أن الجامعة ومنذ بداية الاجراءات المتعلقة بتعليق الدوام والحظر نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد قامت بالاتفاق مع الصيدليات المعتمدة لصرف العلاجات المكررة لمنتفعي التأمين الصحي من العاملين في الجامعة دون الحاجة إلى إحضار وصفة طبية جديدة بالعلاج، وذلك من أجل التسهيل على الموظفين، وحرصا منها على التخفيف عنهم في ظل صعوبة الحركة والتنقل مع بداية الأزمة، كما تم الإعلان عن أرقام محددة لجميع العاملين والمتقاعدين للاتصال بها وإرسال الوصفة عبر تطبيق الواتس اب دون الحضور إلى الحرم الجامعي، وأن هذه الإجراءات ليست بجديدة ويتم العمل بها منذ قرابة الثلاثة أشهر ولم يرد أي اعتراض من الزملاء عليها، مؤكدين حرصنا على سلامة الجميع في ظل هذه الظروف الصعبة التي يشهدها العالم بأسره.