الرئيسية | شباب و جامعات جامعة عمان الاهلية تهنىء بعيد الفطر وعيد الاستقلال

وطنا اليوم-رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة عمان الاهلية ورئيس وأعضاء هيئة المديرين ورئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وطلبة الجامعة يرفعون أسمى ايات التهنئة والتبريك الى حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم والى ولي عهده الامين الحسين ابن عبدالله والى الاسرة الهاشمية والى ابناء شعبنا الاردني بمناسبتي عيد الفطر السعيد وعيد الاستقلال ،آملين من الله العلي القدير ان يعيد هذه الاعياد عليهم جميعا بالخير والبركات ، وبزوال هذه الغمة "الجائحة " عن وطننا وعن ابناء الامتين العربية والاسلامية وعن جميع شعوب العالم .



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