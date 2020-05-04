الرئيسية | شباب و جامعات عودة الدوام في جامعة فيلادلفيا الثلاثاء المقبل

وطنا اليوم-قرر رئيس جامعة فيلادلفيا الدكتور معتز الشيخ سالم عودة الدوام للعاملين في الجامعة من عمداء ورؤساء أقسام وإداريين اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 26/5/2020 ، وذلك حسب توجيهات الحكومة ، ووفق الحد المسموح به من قبلها

وأشار الشيخ سالم إلى أن عودة دوام الموظفين يأتي بهدف إنجاز الأعمال المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات اللازمة فيما يتعلق بامتحانات الطلبة النهائية، ومن أجل تزويد هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بأسماء الطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الثاني من العام 2019/2020 والتحضير لبدء الفصل الدراسي الصيفي القادم واستقبال الطلبة داخل الحرم الجامعي

وأكد أن الجامعة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل المحافظة على مصلحة طلبتها وضمان استمرار العملية التدريس

وقد اتخذت الجامعة التدابير والاجراءات الصحية اللازمة لاستقبال الموظفين وذلك من حيث تعقيم الجامعة وتوفير المعقمات والكمامات إضافة إلى اتباع الإرشادات الصحية الموجة من الحكومة

وفي نهاية الشهر الفضيل ، على مقربة من عيد الفطر السعيد ، كل عام وانتم بألف خير، وكل يوم وجامعتنا العزيزة بكل خير، كل يوم والأردن الغالي وقيادته الهاشمية بكل خير

حمى الله الأردن قيادةً وشعباً من كل سوء

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