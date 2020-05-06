الرئيسية | شباب و جامعات مؤتمر الهندسة الميكانيكية والفضائية والمدنية بجامعة مانشستر البريطانية يستضيف أستاذ الهندسة المدنية بجامعة البترا البسطامي

وطنا اليوم-ألقى أستاذ قسم الهندسة المدنية في جامعة البترا الدكتور أسعد البسطامي الكلمة الرئيسية للمؤتمر السنوي للهندسة الميكانيكية والفضائية والهندسة المدنية لجامعة مانشستر البريطانية. ركز المؤتمر على الأبحاث الجديدة من داخل وخارج جامعة مانشستر. وعرض الدكتور البسطامي مجموعة من دراساته والنتائج التي قام بنشرها، مضيفًا مجموعة من النصائح لطلبة الدكتوراة والباحثين في الجامعة.

ووجهت كلية الهندسة في جامعة مانشستر الدعوة للدكتور البسطامي لعرض مجموعة من دراساته ونتائجها المنشورة في مجالات البحث العلمي والدراسات الأكاديمية.

قدم البسطامي نبذة عن الأبحاث العلمية والمنشورات التي قام بها خلال مرحلة الدكتوراة، مستعرضًا التحديات والنتائج والتوصيات التي خرجت بها أبحاثه العلمية، والقدرة على إفادة المجتمع المحلي من هذه الأبحاث.









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