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مؤتمر الهندسة الميكانيكية والفضائية والمدنية بجامعة مانشستر البريطانية يستضيف أستاذ الهندسة المدنية بجامعة البترا البسطامي
وطنا اليوم-ألقى أستاذ قسم الهندسة المدنية في جامعة البترا الدكتور أسعد البسطامي الكلمة الرئيسية للمؤتمر السنوي للهندسة الميكانيكية والفضائية والهندسة المدنية لجامعة مانشستر البريطانية.
ركز المؤتمر على الأبحاث الجديدة من داخل وخارج جامعة مانشستر. وعرض الدكتور البسطامي مجموعة من دراساته والنتائج التي قام بنشرها، مضيفًا مجموعة من النصائح لطلبة الدكتوراة والباحثين في الجامعة.
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