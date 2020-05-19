الرئيسية | شباب و جامعات مناقشة اول رسالة دكتوراة في العلوم السياسية بإستخدام تقنية دلفي على مستوى الاردن

وطنا اليوم- منحت جامعة مؤتة كلية العلوم الاجتماعية قسم العلوم السياسية الباحثة عنود عبدالرحمن الحباشنة درجة الدكتوراة الثلاثاء 19/5/2020 عن بحثها الموسوم بـ الافاق المستقبلية للسياسة الخارجية الصينية المنطقة العربية خلال الفترة 2013-2030 دراسة استشرافية بتقنية دلفي، وقد تكونت لجنة المناقشة من: الاستاذ الدكتور وليد العويمر رئيسا ومشرفا الاستاذ الدكتور فوزي تيم عضوا الدكتور رضوان المجالي عضوا الدكتور حسن الدعجة عضوا ومناقشا خارجيا وقد تمت المناقشة باستخدام الاتصال المرئي عن بعد VTC وقد ايجزت الرسالة دون تعديلات.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر