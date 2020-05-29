 وطنا نيوز -جامعة البترا تناقش اول رسالة ماجستير في الصيدلية بنظام VTC بالتعاون مع جامعة الكويت
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جامعة البترا تناقش اول رسالة ماجستير في الصيدلية بنظام VTC بالتعاون مع جامعة الكويت
التاريخ : 18-05-2020 11:08:41 المشاهدات: 1099

وطنا اليوم - حصلت الطالبة شروق الزبن من كلية الصيدلة والعلوم الطبية بجامعة البترا على درجة الماجستير بعد مناقشة رسالتها عبر الإنترنت، بمشاركة مناقش خارجي من جامعة الكويت.

وقال المشرف على رسالة الزبن الدكتور ضرار بلعاوي إن هذه المناقشة تعد التجربة الأولى في جامعة البترا لمناقشة رسالة ماجستير عن بعد وأيضًا هي التجربة الأولى لجامعة الكويت، مضيفًا إن اعتماد مناقشة رسالة الماجستير عبر الإنترنت تأتي انطلاقاً من حرص جامعة البترا على استمرارية العملية التعليمية وخصوصاً في مجال الدراسات العليا في ظل الظروف الحالية.

وقدمت الزبن رسالة ماجستير في الصيدلة السريرية بعنوان "مدى ومحدّدات رضا الصيادلة السريريين عن عملهم في المستشفيات، ورضا المواطنين الأردنيين عن الخدمات الصيدلانية"، عبر تطبيق سكايب صباح الاثنين الثامن عشر من مايو 2020.

وتشكلت لجنة المناقشة العلمية من الدكتور ضرار حسن بلعاوي مشرفاً ورئيسًا، والأستاذ الدكتور سليم حمادي مشرفاً مشاركاً، والدكتور عبد الله البسام ممتحناً خارجياً من جامعة الكويت، والأستاذ الدكتور رياض عوض والدكتور أنس خليل ممتحنين داخليين.

وكانت المناقشة على المنصة الإلكترونية وفق برمجية سكايب، كأول تجربة تحظى بها كلية الصيدلة في جامعة البترا وأيضاً جامعة الكويت. كانت التجربة مفيدة وعملية.






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