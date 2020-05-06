 وطنا نيوز -عمان الاهلية تعفي طلبتها من رسوم الصيفي والخريجين من نصف الرسوم وتصرف رواتب موظفيها قبل العيد
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عمان الاهلية تعفي طلبتها من رسوم الصيفي والخريجين من نصف الرسوم وتصرف رواتب موظفيها قبل العيد
التاريخ : 12-05-2020 02:38:13 المشاهدات: 1488

وطنا اليوم-عمان:تجسيدا لدورها الريادي وانطلاقا من الالتزام بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والمجتمع .. ومع استمرار الدراسة عن بعد... فقد قررت جامعة عمان الاهلية التالي :

1- إعفاء كافة الطلبة من رسوم تسجيل الفصل الصيفي الحالي.

2- خصم 50% من رسوم التخرج للطلبة الخريجين على الفصل الدراسي الثاني والصيفي من العام الجامعي 2020-2019.

3- خصومات تشجيعية خاصة للطلبة الجدد.

4- صرف كافة رواتب الموظفين والعاملين لديها كاملة قبل العيد .


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