الرئيسية | شباب و جامعات الجامعة الاردنية:مناقشة رسالة ماجستير في العلوم السياسية مقدمة من الطالب محمد الحنيطي

وطنا اليوم- جرت اليوم الاثنين 12/5/2020 مناقشة الطالب محمد ياسر الحنيطي من كلية الامير حسين للدراسات الدولية/الجامعة الاردنية باستخدام الاتصال عن بعد VTC ومنحه درجة الماجستير في العلوم السياسية عن بحثه الموسوم بـ: تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الاداء النيابي من وجهة نظر أعضاء مجلس النواب الثامن عشر". وقد تشكلت لجنة المناقشة من الاستاذ الدكتور محمد القطاطشة عميد كلية الامير حسين للدراسات الدولية عضواً، الدكتور عامر القرالة رئيس قسم العلوم السياسية/كلية الامير حسين للدراسات الدولية عضوا، والدكتور أحمد الكفارنة/ جامعة البلقاء التطبيقية عضواً ومناقشا خارجيا، والدكتور قاسم جميل العمرو/جامعة البترا/ رئيسا ومشرفا.

















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