الرئيسية | شباب و جامعات التعليم العالي تعلن تقديم خدمات محددة الأحد

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستبدأ بإستقبال متلقي الخدمة خلال ساعات أوقات الدوام الرسمي من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر إعتباراً من صباح يوم الأحد القادم الموافق 10 / 5 / 2020، وذلك بهدف الاستفادة من خدمات محددة وهي تصديق الوثائق والشهادات العلمية، إضافة إلى إستلام شهادات المعادلة الصادرة عن لجنة معادلة الشهادات غير

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