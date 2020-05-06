رؤساء الجامعات الحكومية يرفضون مبدأ النجاح التلقائي

وطنا اليوم-عمان:اجتمع رؤساء الجامعات الحكومية الأربعاء، للتباحث حول آخر الـمُستجدات بخصوص التعلُّم الإلكتروني عن بُعد وكل ما يواجهه طلبة الجامعات.

وأكد الاجتماع أهميَّة التعليم /التعلم عن بُعد "الإلكتروني" وضرورة تسخيره وتطويره بما يخدم العمليَّة التعليميَّة والمسيرة الأكاديميَّة في الجامعات لا سيَّما أنَّ التوجُّه نحو التعليم الإلكتروني هو توجُّه وطني وتبناه مجلس التعليم العالي في عام 2015 وما زال، وأكد عليه أمر الدفاع رقم 7 في نيسان 2020، وهو يأتي في إطار مشروع الحكومة الإلكترونيَّة وسعي الجامعات للوصول إلى الحرم الذكي.

وأكدوا عقد الامتحانات النهائيَّة إلكترونيا وأن تحسب العلامة النهائية للفصل الدراسي على أساس مبدأ (ناجح/راسب) باختيار الطالب ومُوافقته إنصافاً للطلبة ولضمان العدالة فيما بينهم وحفاظاً على سمعة التعليم العالي في الأُردن، وتنفيذاً لأمر الدفاع رقم (7).

وشددوا حرصهم على ترجمة توجهات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين فيما يخص توفير سبل ومستلزمات خدمة طلبة الجامعات الأردنية وفق أحدث التطورات العلمية، وتحقيق بيئة تعليمية جاذبة لهم.

واجمع الرؤساء على "استمرار نهج الموضوعية والشفافية التي تعاملنا بها منذ البداية، وإدراكنا لمستوى القلق والتساؤلات المشروعة من الطلبة وذويهم حول ما ستؤول إليه الأمور في الفصل الثاني للعام الجامعي 2019/2020، فإننا نؤكد على حرصنا الدائم، وبهمّة ومشاركة الجميع، على تحويل التحديات إلى فرص رائعة للتحسين والتطوير للولوج إلى المستقبل الذي سينقلنا إلى الثقافة الرقمية والتعامل مع الجيل الخامس للأنظمة الحاسوبية الذي يمثل لغة العالم الآن وفي المستقبل".