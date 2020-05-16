الرئيسية | شباب و جامعات جامعة فيلادلفيا تستحدث تخصص أمن المعلومات والفضاء السيبراني

وطنا اليوم-عمان:أعلنت جامعة فيلادلفيا عن حصولها على الموافقة المبدئية لاستحداث تخصص أمن المعلومات والفضاء السيبراني بناءً على قرارات مجلس التعليم العالي الأخيرة. وقال رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم إن طرح هذا التخصص النوعي جاء لمواكبة التطور الحاصل في العالم في مجال أنظمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث تشمل الخطة الدراسية لهذا التخصص التطبيقي على المجالات المعرفية في أمن الحاسوب وأنظمة المعلومات والشبكات والتجارة الالكترونية وتطبيقات الويب والأجهزة المتنقلة وبوابات الدفع الالكتروني وخدمات الحوسبة السحابية. وأضاف أن هذه المجالات تكسب المتخصصين في مجال أمن المعلومات والفضاء السيبراني المهارات العلمية النظرية والعملية التطبيقية والكفايات والمعارف المطلوبة وبما ينسجم مع حاجات السوق الأردني والعربي ومتطلباته للكفاءات المدربة. وأشار عميد كلية تكنولوجيا المعلومات أ.د محمد بطاز إلى أنه تم إعداد الخطة الدراسية للتخصص بعد دراسة معمقة لمجموعة من البرامج والخطط التي تطرحها عدد من الجامعات المرموقة محلياً وإقليمياً ودولياً، واستناداً إلى أحدث التوصيات العالمية المعتمدة في مجال إعداد خطط وبرامج تكنولوجيا المعلومات الصادرة عن المؤسسات المهنية (IEEE,ACM, AIS). وأضاف إلى أن كلية تكنولوجيا المعلومات توفر الكوادر البشرية المؤهلة علمياً وبحثياً في مجال أمن المعلومات والفضاء السيبراني، كما وتوفر المختبرات الحاسوبية المتخصصة والبرمجيات اللازمة ومصادر التعلم اللازمة لاستقبال الطلبة المستجدين اعتباراّ من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 .



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