وطنا اليوم- وجه النائب الأستاذ الدكتور مصلح أحمد الطراونة / رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية رسالة الى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور محي الدين توق ( رئيس مجلس التعليم العالي ) حول استغراب اللجنة لقرارات مجلس التعليم العالي باستحداث برامج بكالوريوس لكليات المجتمع وبما يخالف الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية..وطلب الطروانة باسم لجنة التعليم والشباب النيابية معالي الوزير إلى ضرورة الاجتماع قريبا لمناقشة سياسات مجلس التعليم العالي.... وفيما يلي نص الرسالة :

معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم

الموضوع: استحداث تخصصات بكالوريوس في الكليات الجامعية (كليات المجتمع)،

تحية طيبة وبعد،،،

تهديكم لجنة التعليم والشباب أطيب تحياتها، وتبدي استغرابها من قيام مجلس التعليم العالي الموقر بالموافقة على استحداث برامج بكالوريوس للكليات الجامعية، وذلك بالمخالفة للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتي تدعو إلى ضرورة تخصيص كليات المجتمع للتخصصات التطبيقية المهنية التي ترفد سوق العمل وعلى نحو يختلف فيه عن التخصصات المطروحة في الجامعات، وبخاصة أنه سبق لدولة رئيس الوزراء وأن وجه الحكومة بضرورة وقف تخصصات البكالوريوس في كليات المجتمع، وبخاصة أن الكلفة المالية لتخصصات البكالوريوس على الجامعات الحكومية والخاصة هي أكبر بكثير من الكلفة على كليات المجتمع، في ضوء تطبيق الجامعات لمعايير الاعتمادين العام والخاص، هذا وفضلا عن بعد موقع بعض الجامعات عن العاصمة بخلاف كليات المجتمع التي تتوطن معظمها في عمان وبمساحات صغيرة وبأعضاء هيئة تدريس معظمهم من حملة درجة الماجستير وبكلفة أقل من كلفة الجامعات، كما وتبدي اللجنة توجهها إلى ضرورة وقف العمل ببرامج الدبلوم في الجامعات ونقلها لكليات المجتمع والاستعاضة عن هذه البرامج في الجامعات ببرامج الماجستير والدكتوراة، وبخاصة أن بعض برامج الدبلوم قد تم إيقافها في فترة سابقة نظرا لكونها برامج مشبعة وتشكل التفافا قانونيا على برامج الماجستير في الجامعات.

معالي الوزير : إنني إذ أنقل إلى معاليكم هذا التوجه لدى لجنة التعليم والشباب بخصوص هذا الموضوع، فإننا ندعو معاليكم إلى ضرورة الاجتماع قريبا لمناقشة سياسات مجلس التعليم العالي فيما يتعلق بإستحداث التخصصات والبرامج في الجامعات الأردنية والكليات الجامعية وبما يخدم مملكتنا الحبيبة تحت راية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين المعظم.

واقبلوا وافر الاحترام والتقدير،،،،

أخوكم النائب الأستاذ الدكتور مصلح أحمد الطراونة / رئيس لجنة التعليم والشباب