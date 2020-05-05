جامعة عمان الأهلية توزع طرود الخير على الأسر العفيفة في محافظة البلقاء

وطنا اليوم-انطلاقا من دور ورسالة جامعة عمان الأهلية في خدمة المجتمع المحلي، قامت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة بحملة لتوزيع طرود الخير على الأسر العفيفة في محافظة البلقاء بداية شهر رمضان المبارك.

حيث اشتمل توزيع الطرود في مدينة السلط على العديد من المناطق وهي: الجدعة - العيزرية - المغاريب - الميدان - النقب - وادي الحلبي - الخضر، وغيرها من المناطق.

وتأتي هذه الحملة في ظل استكمال الجامعة لحملاتها المتكررة التي تقوم بها لخدمة المجتمع المحلي، وايمانا بدورها في تقديم كافة وسائل الدعم للأسر العفيفة داخل وخارج المحافظة بالتزامن مع بدء الشهر الفضيل.