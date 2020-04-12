الرئيسية | شباب و جامعات مخالفة بصرف علاوة الانتقال تستفز الأكاديميين والإداريين بجامعة رسمية

وطنا اليوم-عمان:استفز قرار رئيس جامعة رسمية في الشمال صرف علاوة الانتقال لنائبه دون موظفي الجامعة، رغم قرار مجلس الوزراء وقفها ضمن امر دفاع لمن لا يستحق، مجموعة من كوادر الجامعة الذين أكدوا أن استثناءهم لا مسوغ قانونيا له باعتبار التزامهم بدوامهم على مدار الساعة كالامن الجامعي وموظفي المركز الصحي وأقسام ودوائر الرقمنة التي تولت الدعم اللوجستي التقني لملف التعليم عن بعد.

الحراك داخل دوائر عديدة بالجامعة والذي سيأخذ منحى شكايات لجهات عدة منها ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، رشحت معلومات أن رئيس الجامعة حضر صباح اليوم من عمان لمحاولة احتوائه عبر توسيع دائرة المستفيدين من استثناء العلاوات، لكن الخطوة تلقى تحفظات من الجسم الإداري والاكاديمي عموما باعتبار نائب الرئيس بالاصل استغل فرصة غياب رئيسه في العاصمة بدايات حظر التجول ومنع التنقل، وصرف لنفسه سيارة مخالفا قرارات مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بهذا الشأن .

وقال أكاديميون واداريون إن وقف علاوة الانتقال طالهم جميعا بموجب قرارات رئيس الجامعة المستندة لقرارات رئيس الوزراء وأوامر الدفاع، ليتبين لهم برواتب شهر نيسان أن نائبه مستثنى منها.

وبحسب مصادر مقربة من دوائر صنع القرار، إن عدد من كبار موظفي الجامعة رفضوا شمولهم بالعلاوة رغم انهم قانونا مستثنييبن من قرار مجلس الوزراء إلا أنهم رفضوها حتى لا يكونوا موضع نقد اكاديمي، ليفاجأوا بصرفها لنائب الرئيس الذي خرق تعليمات ونظم الجامعة في ظرف دقيق، وتسعى رئاسة الجامعة إلى لملمة قضيته.

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