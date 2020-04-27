الأهلية تسحب طلب تجربة دواء كورونا

وطنا اليوم - قال جامعة عمان الأهلية، إنه بعد أن طلبت مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية مجموعة من الشروط التي تطبق على ال Standard Clinical Trial ومن الصعب لا بل من المستحيل أن تستوفي أي جهة هذه الشروط في ظل ظروف هذا الوباء ، اعتذرت الجامعة عن المضي في طلبها المقدم للمؤسسة للموافقة على اجراء تجارب سريرية لدوائها المحتمل لعلاج فايروس كورونا المستجد .

وأوضح الأستاذ الدكتور محمد الطناني عميد كلية الصيدلة ومدير مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في الجامعة أن الممارسات العالمية في مثل هذه الظروف تعتمد ال Accelerated Clinical Trial وذلك لسرعة الوصول للنتائج في فحص فعالية الدواء.

وأضاف أنه لا يمكن إجراء التجارب قبل السريرية دون توفر عينات للفايروس ولا يمكن الآن أيضاً التأكد من فعالية ونجاعة الدواء دون إجراء تجارب سريرية على مرضى مصابين بالفايروس.

وختم أن مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في جامعة عمان الأهلية بصدد استكمال التجربة مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا والتي أبدت إهتمامها المباشر.

وهنا تؤكد جامعة عمان الأهلية أن جهودها البحثية ما كانت إلا نصرةً للوطن من باب اختصاصها ومحاولة بحثية جادة تحتمل الصواب والخطأ والنتيجة مفيدة في الحالتين