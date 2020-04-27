جامعة البترا تنظم يوما علميا عن بعد بمشاركة محكمين من الخارح

وطنا اليوم - نظمت كلية الصيدلة والعلوم الطبية بجامعة البترا يومًا علميًا عن بعد دعت إليه مشاركين من داخل الأردن وخارجه. تضمن اليوم العلمي معرضًا لمشاريع الطلبة عبر الانترنت.

ووجهت اللجنة المنظمة لليوم العلمي لمادة الكيمياء الطبية التي تدرسها الدكتورة هبة عبد الحليم دعوات إلى مجموعة من الأكاديميين من مختلف الجامعات في الأردن والخارج للمشاركة في تقييم مشاريع الطلاب ووضع علامات لكل مشروع خلال فترة تقييم على مدى أسبوع كامل وذلك "لإتاحة الفرصة لأكبر قدر من التفاعل بين الطلاب والمحكمين وإعطاء الفرصة الأمثل لتقييم المشاريع.

وجرت العادة في نهاية كل فصل تنظيم يوم علمي لمادة الكيمياء الطبية في حرم جامعة البترا، ولكن بسبب الظروف الراهنة الخاصة بحظر تنظيم المؤتمرات واللقاءات، عمل المنظمون على عقده ععند بعد من خلال وضع الطلبة مشاريعهم على هيئة ملصقات تعليمية على صفحة خاصة بالمؤتمر على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.