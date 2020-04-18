طلبة جامعة البترا يناقشون مشاريعهم عن بعد

وطنا اليوم - ناقش طلبة قسم هندسة العمارة في جامعة البترا المرحلة الثانية لعدد من مشاريع التخرج باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بعد، وضمت لجان المناقشة أعضاء هيئة تحكيم من جامعات داخل الأردن وخارجه.

وضمت لجان التحكيم الدكتور أحمد كتبي من جامعة الملك سعود في السعودية، والدكتور أيهم دلال من جامعة برلين الألمانية، والمهندس أسامة نعيم من جامعة مانشستر البريطانية، وعضو هيئة تدريس جامعة البترا المهندسة نعمات الديسي والموجودة حالياً في ولاية تكساس الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب المهندسة نورسان أبو جعفر من جامعة البترا.

وأشرف على مشاريع التخرج رئيس قسم هندسة العمارة الدكتور ياسر أبو هاشم والدكتور عامر الجوخدار، وركزت المشاريع على خدمة المجتمعين المحلي والإقليمي من خلال فعاليات تنموية وخدمية وسياحية، إضافة إلى مشاركة عدد من المشاريع في مسابقة دولية لإعادة إعمار القرى الفلسطينية المهدمة.