رؤساء جامعات يلتقون طلبتهم عبر موقع زوم الالكتروني

وطنا اليوم-تم عقد لقاء حواري مفتوح على الموقع الالكتروني زوم بين رؤوساء الجامعات وعدد من طلبتها وذلك انطلاقاً من الحرص على سلامة المعلومة المتداولة بين الطلبة وصحتها واخدها من مصدرها الصحيح ولتحقيق الشفافية في توضيح بعض الامور العالقة والغير واضحه ومنعاً للالتباس في المسيرة التعليمية لدى الطلبة .

هذا وقد حضر اللقاء الحواري عطوفة كلٍ من:

الأستاذ الدكتور وائل عربيات رئيس جامعة العلوم الإسلامية

الأستاذ الدكتور فواز عبد الحق زبون رئيس الجامعة الهاشمية



الأستاذ الدكتور أحمد خصاونة رئيس جامعة اربد الأهلية

الأستاذ الدكتور نجيب ابو كركي رئيس جامعة الحسين بن طلال

الأستاذ الدكتور محمد عبيدات رئيس جامعة جدارا

الاستاذ الدكتور محمد صايل الزيود عميد شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية



الأستاذ الدكتور صادق شديفات عميد شؤون الطلبة في الجامعة الهاشمية.

وجرى هذا اللقاء الحواري بتنسيق ومبادرة من السيد امجد فريحات والسيد ابراهيم عبيدات و اشرفت الدكتورة ختام العبادي على سير هذا اللقاء الحواري

حيث تضمن طرح مجموعة من الاسئلة والاستفسارات من قِبل طلبة الجامعات الاردنية المتمحورة حول التعليم عن بعد الإلكتروني و ايضاً عن قرارات مجلس التعليم العالي وما انبثق عنها من قرارات مجالس العمداء في الجامعات.

حيث قام اصحاب العطوفة الرؤساء الضيوف بسماع هذه الاسئلة والاستفسارات جميعها والاجابة عليها بكل رحابة صدر وسرور .