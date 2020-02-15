الرئيسية | شباب و جامعات جامعة فيلادلفيا تنهي استعداداتها لإقامة حفل تخريج الفوج السادس والعشرين من طلبتها

وطنا اليوم-عمان:أنهت جامعة فيلادلفيا استعداداتها لإقامة حفل تخريج الفوج السادس والعشرين من طلبتها الذين أنهوا متطلبات الدرجتين العلميتين الماجستير والبكالوريوس من مختلف الكليات للفصل الدراسي الأول 2019/2020، وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم إن الجامعة أنهت كافة تحضيراتها واستعداداتها اللوجستية والفنية والتنظيمية ليكون حفل التخريج منظماً ومميزا وليكون مناسبة يعبر فيها الطلبة وذووهم عن فرحتهم بما حققوه بعد جهد أكاديمي خلال سنوات دراستهم مثمنا جهود اللجنة المشرفة على التخريج والتي أنجزت أعمالها مبينا أن عدد الخريجين لهذا الفوج بلغ ( 486) طالبا" وطالبةً . وستنطلق احتفالات الجامعة بتخريج فوجها السادس والعشرين من طلبتها يوم الاثنين الموافق 24/ 2/ 2020 حيث يقام حفل التخريج في صالة فيلادلفيا الرياضية على النحو التالي: الحفل الأول الساعة الثانية عصرًا، ويشمل كليات( الدراسات العليا، الآداب والفنون، الصيدلة ،الأعمال)، والحفل الثاني الساعة الخامسة مساءً، ويشمل كليات (العلوم، الحقوق، التمريض، تكنولوجيا المعلومات ، الهندسة والتكنولوجيا)



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