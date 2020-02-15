الرئيسية | شباب و جامعات اتفاقية تعاون بين جامعة عمان الأهلية والمعهد الأمريكي لعلوم التوحد

وطنا اليوم-عمان:وُقعت في جامعة عمان الأهلية اتفاقية تعاون مشترك مع المعهد الأمريكي لعلوم التوحد يوم الخميس 13-2-2020.

الاتفاقية التي وقعتها مديرة دائرة العلاقات العامة والدولية السيدة ايناس الحوراني والمدير التنفيذي للمعهد السيد محمد أبو دلهوم جاءت تحقيقاً لمساعي الجامعة في تطوير مهارات الطلبة ذوي الاختصاصات التربوية والخدمات الطبية المساندة والتمريض بما يعود بالفائدة عليهم وينعكس إيجابياً على مخرجات التعليم ويجعل الطلبة يواكبون كل ما يستجد في سوق العمل وفي المجالات الحديثة المتعلقة بمجال التخصص.

وبموجب الاتفاقية سيتم طرح عدة برامج تدريبية في مجال تحليل السلوك التطبيقي والتوحد حيث يعتبر المعهد جهة معتمدة من البورد الدولي لمحللي السلوك BACB في مجال التعليم المستمر.

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