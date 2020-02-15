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افتتاح مسرح المؤسس المرحوم د. احمد الحوراني في مدارس الجامعة وسط حفل تكريمي بهيج
وطنا اليوم-عمان:قال الدكتور ماهر أحمد الحوراني رئيس هيئة المديرين لمجموعة مدارس الجامعة أن المدارس (بفروعها) راكمت انجازاتها وتميزها وتمكنت من تحقيق موقع ريادي وطليعي على صعيد الاردن وحازت على العديد من الجوائز المحلية والعالمية ،كما حصلت على شهادة الأيزو (2019) وشهادة ضمان الجودة (الاعتماد المدرسي ) من المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم ،وحققت أيضا مواقع متقدمة على صعيد نتائج التوجيهي ، مؤكداً أن كل ذلك جاء استكمالا للمسيرة التي اختطها المؤسس المرحوم الدكتور أحمد الحوراني ( رحمه الله) على طريق التميز والريادة .
جاء ذلك خلال رعايته لحفل افتتاح مسرح المؤسس المرحوم في مدارس الجامعة يوم السبت 15-2-2020 بحضور عدد من الشخصيات النيابية والتربوية والاكاديمية ، وبحضور (ام ماهر) زوجة المرحوم الدكتور أحمد الحوراني والسيدة ايناس الحوراني مديرة دائرة العلاقات العامة والدولية بجامعة عمان الأهلية ، إلى جانب حضور مدراء مجموعة المدارس (الأولى والثانية والثالثة) وحشد من الأساتذة والإداريين وأولياء الأمور والطلبة .
وأضاف بعد وقوف الحضور دقيقة صمت على روح المرحوم وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة:
اننا إذ نقف اليوم لنفتتح هذا المسرح باسم المرحوم لنؤكد على الثبات على نفس الطريق والنهج الذي بدأه مستلهمين العطاء والابداع مخلدين ذكراه بتحقيق المزيد من النجاحات والتميز والريادة .
وشدد الدكتور ماهر الحوراني على أن هيئة المديرين لن تدخر جهداً في دعم كافة الأ نشطة والبرامج التي تشكل إضافات نوعية للمسيرة ، مقدماً شكره للمشرف العام للمدارس السيدة ناديا الحوراني وللسيد اياد شعبان مستشار الجودة والتطوير المؤسسي ، وللمدراء و الأساتذة والعاملين والطلبة على تحقيق الانجازات في شتى الميادين الابداعية .
كما أشاد السيد شعبان بجهود المدراء والأساتذة والاداريين والعاملين في المدارس بكافة فروعها.
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