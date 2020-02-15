افتتاح مسرح المؤسس المرحوم د. احمد الحوراني في مدارس الجامعة وسط حفل تكريمي بهيج

وطنا اليوم-عمان:قال الدكتور ماهر أحمد الحوراني رئيس هيئة المديرين لمجموعة مدارس الجامعة أن المدارس (بفروعها) راكمت انجازاتها وتميزها وتمكنت من تحقيق موقع ريادي وطليعي على صعيد الاردن وحازت على العديد من الجوائز المحلية والعالمية ،كما حصلت على شهادة الأيزو (2019) وشهادة ضمان الجودة (الاعتماد المدرسي ) من المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم ،وحققت أيضا مواقع متقدمة على صعيد نتائج التوجيهي ، مؤكداً أن كل ذلك جاء استكمالا للمسيرة التي اختطها المؤسس المرحوم الدكتور أحمد الحوراني ( رحمه الله) على طريق التميز والريادة .

جاء ذلك خلال رعايته لحفل افتتاح مسرح المؤسس المرحوم في مدارس الجامعة يوم السبت 15-2-2020 بحضور عدد من الشخصيات النيابية والتربوية والاكاديمية ، وبحضور (ام ماهر) زوجة المرحوم الدكتور أحمد الحوراني والسيدة ايناس الحوراني مديرة دائرة العلاقات العامة والدولية بجامعة عمان الأهلية ، إلى جانب حضور مدراء مجموعة المدارس (الأولى والثانية والثالثة) وحشد من الأساتذة والإداريين وأولياء الأمور والطلبة .

وأضاف بعد وقوف الحضور دقيقة صمت على روح المرحوم وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة:

اننا إذ نقف اليوم لنفتتح هذا المسرح باسم المرحوم لنؤكد على الثبات على نفس الطريق والنهج الذي بدأه مستلهمين العطاء والابداع مخلدين ذكراه بتحقيق المزيد من النجاحات والتميز والريادة .

وشدد الدكتور ماهر الحوراني على أن هيئة المديرين لن تدخر جهداً في دعم كافة الأ نشطة والبرامج التي تشكل إضافات نوعية للمسيرة ، مقدماً شكره للمشرف العام للمدارس السيدة ناديا الحوراني وللسيد اياد شعبان مستشار الجودة والتطوير المؤسسي ، وللمدراء و الأساتذة والعاملين والطلبة على تحقيق الانجازات في شتى الميادين الابداعية .

كما تحدث السيد اياد شعبان بكلمة في الحفل أشار فيها إلى مسيرة المدارس منذ عام (1979) على يد المؤسس الراحل الدكتور أحمد الحوراني مستذكراً بعضاً من المواقف التربوية والإنسانية للمرحوم ، وشاكراً لجهود (ربان السفينة اليوم) الدكتور ماهر الحوراني ودعمه المتواصل لتحقيق المزيد من الانجازات التي كان آخرها الحصول على شهادة الايزو (2005:9001) للعام 2019 وشهادة ضبط الجودة (الاعتماد المدرسي ) من المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم .

كما أشاد السيد شعبان بجهود المدراء والأساتذة والاداريين والعاملين في المدارس بكافة فروعها.

أيضا ألقت الطالبة أمان القضاة كلمة في الحفل وقدمت بعض فقراته مع الطالب عبد الله البدو ، فيما قدمت وئام كمال حسين كلمة بالانجليزية حيث أشادوا في كلماتهم بمناقب المرحوم وبتميز المدارس ، كما قدم الطالب أحمد جديد قصيدة شعرية بالمناسبة أيضاً.

لوحة تعبيرية جميلة متناغمة مع عرض فيديو على المسرح عن المرحوم وانجازاته قدمتها مجموعة من الطالبات ايضا .معاهدات بالقسم بالسير على نهج التميز والريادة الذي اختطه المرحوم.

وقدمت الفنانة القديرة والاستاذة قمر بدوان فقرة غنايئة جميلة بصوتها العذب لاقت إعجاب واستحسان الحضور.

تلا ذلك تقديم السيدة سعاد غزال (العلاقات العامة في المدراس) أسماء ثلة من المشرفين والمدراء والأساتذة والإداريين الذين قام د.ماهر الحوراني بتكريمهم... وهم الأساتذة : ناديا الحوراني وإياد شعبان ورنا زهير وأحمد صبحا ومنار المومني وإيمان العمايرة وحنان البوريني وياسمين الرواجفة وهيفاء ملاك ولميس الحوراني وتمارا القريوني وعامر حماد و محمود يوسف و زياد الشمري .

ويذكر أنه خلال الحفل قامت النائبة مريم اللوزي بتقديم درع تكريمي للدكتور ماهر الحوراني معربة عن اعتزازها بالمدارس وبمواقف المرحوم الانسانية وبمواقف الدكتور ماهر الحوراني (خير خلف لخير سلف).