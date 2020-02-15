الرئيسية | شباب و جامعات جامعة فيلادلفيا تنظم مؤتمرها الدولي الهندسي السابع عشر في تونس

وطنا اليوم-عمان:تنظم جامعة فيلادلفيا المؤتمر الدولي الهندسي السنوي السابع عشر IEEE International Multi-Conference on Signals Systems & Devices “SSD2020” بالتعاون مع جامعتي (Chemnitz) و (Leipzig) الألمانيتين وجامعة صفاقس التونسية وبإشراف من المعهد الأمريكي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات، وستكون استضافة نسخة هذا العام في مدينة المونستير التونسية خلال الفترة 23-26/3/2020 . وأشار الأستاذ الدكتور قاسم موسى العبيدي عميد البحث العلمي والدراسات العليا / رئيس المؤتمر بأن جامعة فيلادلفيا تساهم بتنظيم هذا الملتقى العلمي الذي يعقد كل سنة في أحدى الدول العربية أو الأوروبية وبالتناوب. يتضمن المؤتمر أربعة محاور هندسية هي هندسة التحكم، هندسة الطاقة والطاقة المتجددة، هندسة الاتصالات والحاسوب، هندسة الأجهزة والمجسات . وذكر بأن عدد البحوث المقدمة للمؤتمر كانت (294) بحثاً، وبعد تقييمها كانت عدد البحوث المقبولة في المؤتمر (194) بحثاً وزعت على (34) جلسة بالإضافة الى (9) جلسات لمتحدثين مدعوين في المؤتمر. وسيكون معالي الدكتور ابراهيم بدران المتحدث الرئيس في المؤتمر حيث سيتناول موضوع الطاقة والطاقة المتجددة في محور الطاقة المتجددة، كما سيكون المتحدث الرئيسي في جلسة خاصة عن التعليم الهندسي في الجامعات. كما أشار رئيس المؤتمر بان عدد الباحثين المشاركين في تقديم الاوراق العلمية هو (655) باحثاً من مؤسسات اكاديمية وبحثية في (13) دولة هي أمريكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، بلغاريا، الجزائر، تونس، المغرب، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، العراق، بالإضافة الى الأردن. وبلغت عدد البحوث المقبولة من الأردن (12) بحثاً من جامعة فيلادلفيا وجامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة اليرموك وجامعة البلقاء التطبيقية. وفي ختام حديثه أشار رئيس المؤتمر بأن اللجنة التوجيه العليا للمؤتمر (وبمبادرة من جامعة فيلادلفيا) ستمنح شهادة تقدير وعرفان لأحدى المؤسسات البحثية أو الأكاديمية المتميزة في المنطقة العربية كما الفائز بجائزة جامعة فيلادلفيا لأفضل بحث تطبيقي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر.



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