كلية الحقوق في جامعة البترا يتأهل للمسابقة العربية للمحاكمة الصورية العربية

وطنا اليوم-عمان:تأهل فريق كلية الحقوق في جامعة البترا للمشاركة في مسابقة المحاكمة الصورية العربية والتي ستعقد في شهر نيسان من هذا العام في جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان.

وتأهل فريق جامعة البترا برفقة فريق جامعة اليرموك ضمن منافسة جمعت أربع فرق من جامعات أردنية هي اليرموك والأردنية والعلوم الإسلامية وجامعة البترا.

وخاضت الفرق المشاركة ثلاث جولات لتحديد الفريقين اللذان سيمثلان المملكة الأردنية الهاشمية في المسابقة العربية.

شارك في تحكيم المنافسة على المستوى الوطني اثنا عشر أستاذا من الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك وجامعة عمان العربية وجامعة العلوم التطبيقية وجامعة الشرق الأوسط وجامعة البترا وجامعة العلوم الإسلامية.

أشرف على تدريب فريق كلية الحقوق في جامعة البترا كل من الدكتور عمر أعمر والدكتور كمال العواملة، وأشرف على التحكيم الدكتورة هالة الشعيبي من كلية الحقوق في جامعة بيرزيت ممثلا عن الهيئة الإدارية والتنفيذية للمسابقة العربية والمتمثل بكلية القانون الكويتية العالمية.