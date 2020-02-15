 وطنا نيوز -اختيار مدير حاضنة أعمال جامعة عمان الأهلية كمحكم دولي للريادة والابتكار
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اختيار مدير حاضنة أعمال جامعة عمان الأهلية كمحكم دولي للريادة والابتكار
التاريخ : 16-02-2020 10:15:17 المشاهدات: 1047

وطنا اليوم-عمان:أختير الدكتور أنس السعود مدير حاضنة الأعمال في جامعة عمان الأهلية كمحكم دولي لمسابقة جامعات شرق آسيا للريادة والابتكار، حيث شارك السعود كمحكم دولي لفعاليات هذه المسابقة الدولية والتي أقيمت في حرم جامعة بوكيت الحكومية في تايلند من ١٠-١٣ فبراير ٢٠٢٠ بمشاركة جامعات من اليابان وماليزيا وتايلاند وتايوان وفيتنام. وقد تم تقييم ٦٦ مشروع ابتكاري ابتداءً من الفكرة وحتى التنفيذ الذي استمر لأربع أيام متتالية.

يذكر أن حاضنة الأعمال في جامعة عمان الأهلية لها شراكات عالمية مميزة وبرامج ريادية تخدم عملية تطوير الفكر الريادي لطلبة جامعة عمان الأهلية وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية فيها.










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