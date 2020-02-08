الرئيسية | شباب و جامعات مدير عام التدريب المهني يستقبل السفيرة الألمانية في معهد التدريب المهني العقبة

وطنا اليوم-عمان: استقبل اليوم الخميس الموافق 13/02/2020 مديرعام مؤسسة التدريب المهني المهندس زياد عبيدات و رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتور قيس السفاسفة سفيرة الجمهورية الألمانية والاتحاد الأوروبي بريجيتا بيفكر إيبرلي والوفد المرافق ، وذلك في معهد التدريب المهني العقبة حيث رحب المدير العام المهندس زياد عبيدات بالوفد الضيف السفيرة الألمانية مندوب الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق، وقدم شكره الجزيل على دعهم الموصول لمعاهد مؤسسة التدريب المهني واطلع الوفد على واقع تجهيزات مشغل كهربائي المركبات وآلية التدريب على التخصص والتقت السفيرة عدداً من المشاركين من متدربي المؤسسة والقطاع الخاص كما استعرض مدير معهد تدريب مهني العقبة المهندس سالم تيم الدور الذي يقوم به معهد العقبة في مجال التدريب المهني بأحدث الأساليب والمهارات وفق خطط وبرامج تواكب متغيرات سوق العمل حيث يصار إلى تمكين الخريجين في سوق العمل وتسهيل حصولهم على عمل يلبي احتياجاتهم ويناسب تخصصاتهم ومدى حاجة سوق العمل لمزيد من التجهيزات الحديثة التي تواكب متغيرات سوق العمل وبين التخصصات التي يقوم المعهد بالتدريب عليها وحجم حاجة سوق العمل لهذه التخصصات المهنية ، إضافة لبيان اهمية التعاون وحجم مشاركات معهد العقبة مع القطاع الخاص وتغطية احتياجاته من العناصر التدريبية لغاية إبقاء خريجين المعهد قريبين من السوق العمل . والتقت بعدد من خريجي المعهد الذين عرضوا قصص نجاحهم حيث قاموا بإنشاء مشاريعهم الخاصة وبينوا مدى حجم استفادتهم من التجهيزات التي وفرها المعهد إلى جانب التدريب المتميز مما ساهم في إنشاء مشاريعهم الخاصة و أعربت السفيرة عن مدى سعادتها في التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسة التدريب المهني والدور الكبير الواقع على مؤسسة التدريب المهني في بناء وتأهيل الشباب والشابات لسوق العمل في جميع محافظات ومدن المملكة الأردنية الهاشمية مما يسهل عليهم حصولهم على فرص عمل تلبي تطلعاتهم وبناء مستقبلهم المشرق

















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