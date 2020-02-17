الرئيسية | شباب و جامعات استدعاء 20 طالبة بالجامعة الأردنية للتحقيق

وطنا اليوم-عمان:استدعت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية 20 طالبة إلى لجان التحقيق، بعد احتجاجهن على جودة السكنات الجامعية.

وقال منسق الحملة الوطنية لحقوق الطلبة "ذبحتونا" فاخر دعاس إنّ ذلك يعد إهانة لأم الجامعات الأردنية التي ليس من شانها مراقبة تعليقات الطلبة عبر مواقع التواصل الاجتماع والأولى من ذلك هو قيامها بدورها التعليمي والخدمي لهم.

وأضاف دعاس في منشوره له عبر موقع فيسبوك أنّ إدارة الجامعة قامت في شهر أيلول من العام الماضي برفع أجور سكن الطالبات بحجة التوجه لتحسين خدماته، الّا أنّ الطالبات كشفن من خلال تعليقاتهم عن عدم تغير الوضع في السكن الجامعي.

وكانت إدارة الجامعة تراجعت عن قرارها واستعاضت ا بتشكيل لجنة مشتركة من اتحاد الطلبة وإدارة الجامعة وطالبات السكن لبحث سوء الخدمات المقدمة وإعادة النظر بقرار رفع الأجور.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر