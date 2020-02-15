جامعات تؤخر دوامها الاثنين - أسماء

وطنا اليوم-عمان:قررت العديد من الجامعات تأخير دوامها ليوم غد الاثنين نظراً للاحوال الجوية السائدة، على النحو التالي:

عمان

قرر رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي تأخير بدء الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين الموافق 10/2/2020 إلى الساعة الحادية عشر صباحاً للطلبة و إلى الساعة العاشرة للعاملين باستثناء من تتطلب طبيعة عملهم غير ذلك ،

متمنين السلامة للجميع

إربد

قرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور صائب خريسات إلغاء المحاضرة الأولى لطلبة الجامعة غدا الاثنين والتي تبدأ الثامنة والنصف صباحا وتنتهي في العاشرة صباحا.

كما قرر الدكتور خريسات في بيان للجامعة اليوم الأحد تأخير الدوام الرسمي للموظفين في الجامعة إلى الساعة التاسعة صباحاً، نظراً للظروف الجوية السائدة وحفاظا على أمن وسلامة منتسبيها من الطلبة والهيئة الأكاديمية والإدارية والفنية.

المفرق

قرر رئيس جامعة آل البيت الدكتور عدنان العتوم تأخير دوام الطلبة يوم غدا الأثنين 10/2/2020م إلى الساعة 9:30، فيما يكون دوام الهيئة التدريسية والادارية الساعة 9:00 صباحا، وذلك بسبب الأحوال الجوية السائدة.