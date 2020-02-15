 وطنا نيوز -جامعات تؤخر دوامها الاثنين - أسماء
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
جامعات تؤخر دوامها الاثنين - أسماء
التاريخ : 09-02-2020 06:53:27 المشاهدات: 1195

وطنا اليوم-عمان:قررت العديد من الجامعات تأخير دوامها ليوم غد الاثنين نظراً للاحوال الجوية السائدة، على النحو التالي:

عمان

قرر رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي تأخير بدء الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين الموافق 10/2/2020 إلى الساعة الحادية عشر صباحاً للطلبة و إلى الساعة العاشرة للعاملين باستثناء من تتطلب طبيعة عملهم غير ذلك ،
متمنين السلامة للجميع

إربد

قرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور صائب خريسات إلغاء المحاضرة الأولى لطلبة الجامعة غدا الاثنين والتي تبدأ الثامنة والنصف صباحا وتنتهي في العاشرة صباحا.
كما قرر الدكتور خريسات في بيان للجامعة اليوم الأحد تأخير الدوام الرسمي للموظفين في الجامعة إلى الساعة التاسعة صباحاً، نظراً للظروف الجوية السائدة وحفاظا على أمن وسلامة منتسبيها من الطلبة والهيئة الأكاديمية والإدارية والفنية.

المفرق

قرر رئيس جامعة آل البيت الدكتور عدنان العتوم تأخير دوام الطلبة يوم غدا الأثنين 10/2/2020م إلى الساعة 9:30، فيما يكون دوام الهيئة التدريسية والادارية الساعة 9:00 صباحا، وذلك بسبب الأحوال الجوية السائدة.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق