البلقاء التطبيقية تتوج بلقب بطولة الجامعات لخماسي كرة القدم

وطنا اليوم-عمان:في الحفل الختامي لبطولة الجامعات الأردنية لخماسي كرة القدم الذي أقيم برعاية الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية توج فريق جامعة البلقاء التطبيقية بطلاً لبطولة الجامعات الأردنية لخماسي كرة القدم بعد تغلبه في المباراة النهائية على الجامعة الأردنية بركلات الترجيح (2-0) بعد تعادل الفريقين بنتيجة (1-1) في الوقت الأصلي والاشواط الإضافية، في المباراة التي أقيمت مساء السبت 8-2-2020 على ملاعب شركة تطوير العقبة.

حيث استهل الفريق مشواره في البطولة بفوز على فيلادلفيا (6-صفر)، واجتياز جامعة الحسين بهدفين نظيفين، والتغلب على البترا بنتيجة (3-1)، وبهذه النتائج تأهل الفريق للدور الثاني بطلا للمجموعة، قبل أن يلاقي في الدور ربع النهائي اليرموك ويجتازه بهدفين مقابل هدف، وفي نصف النهائي تغلبت البلقاء على الزرقاء بنتيجة (6-3) ليتأهل بذلك الى المباراة النهائية ويلاقي الجامعة الأردنية التي صعدت للمباراة النهائية بعد تغلبها على الهاشمية بهدف نظيف.

و مندوبا عن رئيس الاتحاد قام عميد شؤون الطلبة بجامعة عمان الاهلية الدكتور مصطفى العطيات أمين سر الاتحاد بتتويج الفرق الفائزة بحضور جماهيري غفير وبحضور كل من: نائب مدير شرطة العقبة العقيد محمد الرحاحلة ومدير دفاع مدني العقبة الرائد أسامة الشوبكي وأعضاء الهيئة الإدارية واللجنة الفنية للاتحاد، حيث حصلت الجامعة الهاشمية والزرقاء على المركز الثالث والثالث مكرر، فيما حصلت الأردنية على المركز الثاني، وبطل الجامعات "البلقاء" بالمركز الأول.

كما قام العطيات بتكريم الجهات الداعمة للبطولة، حيث تم تقديم درع الاتحاد لمديرية شرطة العقبة ومديرية دفاع مدني العقبة، التلفزيون الأردني والاتحاد الأردني لكرة القدم، والفنادق الداعمة مارينا بلازا وجراند تالابيه، كما تم تقديم درع الاتحاد للمدارس العلمية النموذجية وشركة تطوير العقبة من خلال مساهمتهم في توفير الملاعب خلال فترة البطولة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح البطولة، بالإضافة الى استديو الجبيهة الذي قام بتغطية كافة فعاليات البطولة.

والجدير بالذكر أن البطولة الشتوية التاسعة عشرة لخماسيات كرة القدم تقام سنوياً احتفالا بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه في مدينة العقبة مطلع شهر شباط من كل عام







