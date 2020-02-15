مركز اللغات في فيلادلفيا يزور السفارة الإسبانية

وطنا اليوم-عمان:التقت مديرة مركز اللغات في جامعة فيلادلفيا الدكتورة ابتسام حسين بنائب رئيس البعثة الإسبانية المستشار خوسيه ماريا دابو كابرا في مقر السفارة الإسبانية في عمان ، ويأتي هذا اللقاء ضمن خطة مركز اللغات الاستراتيجية نحو التطوير الأكاديمي المنهجي واللامنهجي وتوجهه نحو الانفتاح على اللغات العالمية والثقافية حيث تباحث الطرفان سبل التعاون العلمي والثقافي وتمت مناقشة قضايا متعددة من نحو إضافة اللغة الإسبانية لتكون إحدى اللغات التي تدرس في مركز اللغات، كذلك تم التباحث في مشاركة السفارة لغويًا وثقافيًا في اليوم العلمي الثاني لمركز اللغات المزمع عقده في الفصل الدراسي الثاني إن شاء الله، كما عرضت الدكتورة ابتسام برامج تعليم العربية للناطقين بغيرها بتفاصيلها الثقافية والعلمية ، وقدمت ملفًا غنيًّا بتفاصيل البرامج للسفارة للنظر في آليات التعاون والتنسيق،

وقد رحب المستشار نائب رئيس البعثة الإسبانية بفتح باب التعاون المشترك بين السفارة والجامعة في الجوانب العلمية والثقافية واللغوية مؤكدًا رغبة السفارة في المشاركة الثقافية مع الجامعة، ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات بالسفارات والملحقيات الثقافية والمعاهد اللغوية التي يسعى من خلالها مركز اللغات بجامعة فيلادلفيا لتحقيق البُعد العالمي بانفتاح المركز لغويًا وثقافيًا على الآخر.