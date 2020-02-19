وطنا نيوز -"إقليم البترا"و"جايكا" ينظمان جلسة للتعريف بمتحف بترا

وطنا اليوم-عمان:عقدت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وبالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" اليوم الأحد، جلسة خاصة للتعريف بمتحف بترا.

وتأتي الجلسة التي افتتحها رئيس سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات؛ في إطار سعي السلطة لخلق نوع من التواصل مع كافة الجهات والخطط التنموية ودعم قطاع السياحة بشكل أكبر والخطط المستقبلية، وإدراج متحف بترا ضمن برامج المكاتب السياحية الداخلية والترويج له خارجياً.

وعلى هامش الجلسة تمت مناقشة تطلعات وخطط السلطة المستقبلية، حيث قال الفرجات خلال الجلسة أن السلطة تواجه تحديات ومشاكل عديدة متراكمة منذ 30 عاماً، وتعمل حالياً على حلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وبشكل يخدم المواطن في لواء البترا والزائر على حدٍ سواء.

وأضاف الفرجات أن السلطة تسعى لتحسين البيئة الاستثمارية وتعمل على تحفيز المستثمرين لإقامة المشاريع والخدمات التي تسهم في إطالة مدة إقامة الزائر، مشيراً إلى أن المنطقة ستشهد خلال العام الحالي والأعوام المقبلة تزايداً ملحوظاً في أعداد الغرف الفندقية في البترا.

من جهته أشاد تاتاسويا ياناغي من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالدور الذي تقوم به السلطة تجاه العملية السياحية في المنطقة ودور المجتمعات المحلية في البترا، مشيراً إلى تزايد أعداد الزوار للبترا، وهو ما وصفه بالإنجاز للسلطة وكافة الشركاء.