طلبة صيدلة البترا يجتازون بنجاح الامتحان السريري الممنهج للمرة الثالثة

وطنا اليوم-عمان:اجتاز طلبة كلية الصيدلة والعلوم الطبية في جامعة البترا الامتحان السريري الممنهج "OSCE" للمرة الثالثة، والمختص بتشخيص الأمراض ومعالجتها وفق التوصيات الطبية العالمية.

وقال الأستاذ المشرف على الامتحان ومستشار العلاج الدوائي السريري الدكتور ضرار بلعاوي إن الهدف من هذا الامتحان هو ربط المحتوى النظري بالممارسة السريرية والتي تشمل تمكين الطلبة من تعلم الطريقة العلمية لتقييم الوصفة الطبية وصرف العلاج الدوائي المناسب لحالة المريض، كما أنها تمكن الصيدلاني من تشخيص عدد من الأمراض البسيطة ومعالجتها حسب التوصيات الطبية العالمية، بالإضافة إلى رفع مستوى مهارات التواصل بين الصيدلاني والمريض.

وأوضح بلعاوي أن آلية الامتحان تضع الطالب في سلسلة من المحطات وكل محطة منها تمثل حالة سريرية يكون فيها شخص يمثل دور المريض وعلى الطالب أن يتعامل مع هذه الحالة. وفق القواعد الطبية الحديثة لفهم الحالة وتشخيصها وصرف الدواء المناسب لها، تماشياً مع المتطلبات التعليمية للاعتمادات الدولية.







