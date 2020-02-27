المولا يرعى تخريج طلبة جامعة دانكوك لبرنامج اللغة العربية

وطنا اليوم-عمان:رعا رئيس جامعة البترا، الدكتور مروان المولا، تخريج طلبة جامعة "دانكوك" من كوريا الجنوبية، ضمن برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها الذي يطرحه مركز اللغات، بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور تيسير أبو عرجة وعميد كلية الآداب والعلوم، الدكتور رامي عبد الرحيم، ومديرة مركز اللغات الدكتورة علا الدباغ ومساعدتها الدكتورة هبه عمرو، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، والطلبة المشاركين في البرنامج.

وسلم د مروان المولا شهادات التخريج إلى الطلبة من جامعة "دانكوك" في كوريا الجنوبية، قائلا إن "الجامعة تحرص على تفعيل دور مراكز الجامعة وبرامجها خاصة برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، بما يحقق الاستفادة للطلبة الأجانب وكذلك لطلبة جامعة البترا من خلال برامج التبادل الطلابي والأكاديمي"، مضيفًا أن "التعاون الطلابي الذي توفره هذه البرامج، يحقق الفائدة العلمية، كما يساعد في إثراء المعرفة الثقافية من خلال الاطلاع على ثقافة الدولة التي يزورها الطلبة، وكذلك من خلال الطلبة أنفسهم كسفراء لبلادهم وثقافتها عند ابتعاثهم في مثل هذه البرامج".

وأشارت مديرة المركز، الدكتورة علا الدباغ إلى أن البرنامج الذي تم إعداده لطلبة جامعة "دانكوك" يهدف إلى تمكين الطلبة من تعلم اللغة العربية وتعريفهم بالأردن، وتاريخه، وبالثقافة العربية من خلال دراستهم للغة"، مضيفة أن البرنامج حقق أهدافه حيث انعكس ذلك من خلال استخدام الطلبة للغة العربية في الحياة اليومية وفي تعاملهم مع أساتذتهم وأقرانهم في جامعة البترا".

ووجه الطلبة كلمة شكر لرئاسة جامعة البترا، وإدارة مركز اللغات وأساتذة اللغة العربية على الجهود المبذولة لإنجاح البرنامج التعليمي، مشيرًا إلى أن البرنامج حقق أهدافه في تمكينهم من اللغة العربية وتقديم صورة واضحة عن الثقافة العربية والإسلامية.







