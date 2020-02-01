وطنا اليوم-عمان:نوقشت في قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة فيلادلفيا رسالة ماجستير بعنوان (قضايا التعبير القرآني في سورة المائدة) للباحث مقداد السعدي، وخلصت الرسالة إلى أن سورة المائدة شأنها شأن جميع السور القرآنية حافلة بقضايا التعبير البلاغية والنحوية والصرفية التي تدل على الإعجاز الرباني، وقد أسهمت هذه القضايا في تجسيد الحقائق التي ارتسمت في السورة.

وقد ضمت لجنة المناقشة كل من: الدكتور يوسف ربابعة مشرفاً ورئيسا، والدكتور عمر الكفاوين عضوا، والدكتورة هالة العبوشي من جامعة فيلادلفيا عضوا، والأستاذ الدكتور فاطمة عليمات من الجامعة الأردنية عضوا خارجيا. وأوصت اللجنة بأن الطالب ناجح ويستحق درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها.

ويذكر أن قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة فيلادلفيا يسعى دائماً إلى حفز طلبته في مرحلة الماجستير على البحث في قضايا اللغة والبلاغة في القرآن الكريم لما لها من أهمية في فهم علوم اللغة والأدب.