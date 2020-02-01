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عمان الأهلية الأولى محلياً والعاشرة عربياً بنسبة عدد الطلبة العرب والأجانب حسب تصنيف " كيو.أس" العالمي
وطنا اليوم-صنفت جامعة عمان الأهلية بالمرتبة الأولى محلياً والعاشرة عربياً بنسبة عدد الطلبة العرب والأجانب الدارسين فيها وذلك حسب تصنيف " كيو.أس" QS العالمي للجامعات العربية 2020. وهو الامر الذي يعتبر دليلا واضحا على تميز الجو التعليمي والاكاديمي والسمعة الإقليمية الجيدة التي تتمتع بها الجامعة والتي جعلت منها الخيار الأول للطلبة العرب والأجانب.
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