الرئيسية | شباب و جامعات الدكتورة حنان مدانات عميدا لكلية اللغات والاتصال

وطنا اليوم- قرر مجلس امناء الجامعة الامريكية اليوم تعيين الدكتورة حنان مدانات عميداً لكلية اللغات والاتصالات بالانابة. والدكتور مدانات حاصلة على الدكتوراة في اللغة الانجليزية وآدباها وتعمل مساعدا لعميد شؤون الطلبة واستاذا مساعدا في كلية اللغات والاتصال، وقد تميزت بأنشطتها المتعددة ومن ضمنها مستشارا لمؤسسة بيرجهوف الالمانية.

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