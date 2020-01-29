فيلادلفيا تحصل على المرتبة الأولى في تصنيف ويبومتريكس العالمي لتقييم الجامعات

وطنا اليوم-عمان:للسنة السابعة على التوالي حصلت جامعة فيلادلفيا على المرتبة الاولى بين الجامعات الاردنية الخاصة والمرتبة السادسة بين الجامعات الاردنية الرسمية والخاصة وفق تصنيف ويبومتريكس العالمي لتقييم الجامعات والمعاهد العالمية للعام 2020 .

وقد أعرب رئيس جامعة فيلادلفيا الاستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم عن اعتزازه وتقديره للإنجاز المتقدم الذي حققته الجامعة مهنئاً طلبتها والعاملين فيها من أكاديميين واداريين على هذا الإنجاز المتقدم .

ويذكر أن تصنيف «webometrics» تصنيفاً عالمياً متخصصاً بمواقع الجامعات الالكترونية يصدر عن مختبر المقاييس الالكترونية التابع للمجلس القومي للبحوث الإسبانية – الذي يعد أكبر هيئة عامة للبحوث في إسبانيا – بشكل دوري كل ستة أشهر (شباط وآب) .

وتأتي أهمية هذا التصنيف للجامعات من حيث تقييم برامجها وخريجيها وتبيان تميز البرامج وأهلية الخريجين، والذي من شأنه ان يبين للطلبة وأولياء الامور المعايير الصارمة التي تلتزم بها الجامعة والسمعة المتقدمة التي تعكسها مما يساعدهم على الاختيار الصحيح للجامعات التي يخططون للالتحاق بها ، حيث تعتبر معايير التصنيف مؤشرات عملية وعلمية عن جودة البرامج الأكاديمية والشهادات .

هذا وقد حصلت الجامعة على مدار سبع سنوات المرتبة الأولى على مستوى الجامعات الخاصة في تصنيف Uni-Rank في التقييم الإسترالي (4ICU) المعتمدون دولياً على مستوى الجامعات والمعاهد العالمية ، كما وحصلت على مركز متقدم في التصنيف العالمي -كيو إس في المنطقة العربية للعام 2019QS Regional Ranking (Arab World) حيث تقدمت على الجامعات الأردنية من المستوى التاسع الى الثامن، ومن المستوى الرابع الى الأول على مستوى الجامعات الخاصة .