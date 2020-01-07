لقاء مع المبتعثين للدكتوراة .. وتوقيع اتفاقية برنامج ماجستير مشترك بين جامعتي عمان الأهلية وبرادفورد

وطنا اليوم-قام وفد من جامعة عمان الأهلية يمثله ألاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة وعميد كلية الصيدلة الاستاذ الدكتور محمد الطناني بزيارة الى جامعة برادفورد البريطانية وقع خلالها اتفاقية برنامج ماجستير مشترك بين كليتي الصيدلة في الجامعتين ، وقعها عن جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور محمد الطناني بحضور رئيس الجامعة ، وعن جامعة برادفورد البريطانية الأستاذة الدكتورة آن غراهام بحضور الأستاذ الدكتور ستيفين ريمار والاستاذ الدكتور ويليام مارتن والاستاذ الدكتور محمد إسرب والاستاذ الدكتور ريتشارد ويلهاوس.

والتقى الوفد خلال زيارته لجامعة برادفورد الطلبة الموفدين من جامعة عمان الاهلية للحصول على درجة الدكتوراة في الصيدلة وهم: محمد موسى وآية الكباريتي وبيان أبو راس، والموفد لبرنامج التبادل الطلابي (ايراسموس+) الطالب بيتر عبد المالك.

حيث اطمأن الوفد على دراستهم و اكد ان الجامعة بانتظارهم للمساهمة في المزيد من نجاحاتها وتطورها .

كما تناول الوفد طعام الغذاء معهم في مطعم الجامعة بحضور الدكتور محمد اسرب نائب عميد كلية العلوم في جامعة برادفورد.