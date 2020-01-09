 وطنا نيوز -طلبة جامعة البترا يزورون دار الزهراء للمسنين في مرج الحمام
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طلبة جامعة البترا يزورون دار الزهراء للمسنين في مرج الحمام
التاريخ : 27-01-2020 06:41:42 المشاهدات: 1473

وطنا اليوم-عمان:زار وفد من طلبة جامعة البترا دار الزهراء للمسنين في مرج الحمام، ضمن محور خدمة المجتمع المحلي وتنمية روح التعاون المجتمعي لدى طلبة الجامعة.

وضم الوفد طلبة مادة التربية الوطنية، ومادة العلوم السياسية، ومادة التفكير الناقد، بإشراف الدكتورة مرام أبو النادي والدكتور حاتم الصرايرة والدكتور قاسم الثبيتات.


















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