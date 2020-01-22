 وطنا نيوز -رسالة ماجستير بجامعة البترا تتوصل لدهون يزيد نفاذية العلاجات عبر الجلد دون أثار جانبية
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رسالة ماجستير بجامعة البترا تتوصل لدهون يزيد نفاذية العلاجات عبر الجلد دون أثار جانبية
التاريخ : 27-01-2020 06:39:54 المشاهدات: 1224

وطنا اليوم-عمان:توصلت رسالة ماجستير صيدلانية في جامعة البترا إلى إنتاج دهون موضوعي يزيد نفاذية العقاقير العلاجية ومسكنات الألم عبر الجلد دون أثار جانبية، وناقشت الصيدلانية ليالي شفيع رسالتها الماجستير بعنوان "الدراسات المخبرية لنفاذية عقار الدكلوفيناك ثنائي الأمين من مذيب ذاتي الانصهار" في كلية الصيدلة بجامعة البترا.

وتوصلت نتائج دراسة الصيدلانية شفيع إلى ابتكار مادة تساعد على زيادة نفاذية عقار "الدكلوفيناك" عبر جلد الإنسان، حيث يستخدم هذا العقار كعلاج لالتهاب المفاصل والآلام الموضعية كما يستخدم كمسكن للألم ومضاد للالتهابات، وأثبتت التجارب المخبرية تفوق المذيب المبتكر على نظرائه من حيث سرعة النفاذية عبر الجلد، بالإضافة إلى اختفاء الآثار الجانبية كتهيج الجلد.

تشكلت اللجنة الممتحنة لرسالة الماجستير من الدكتور مياس الريماوي مشرفًا رئيسيًا والدكتور فيصل العكايلة مشرفًا مشاركًا والدكتور محمد الناطور والدكتور سليمان الفيومي من جامعة البترا والدكتورة مي خنفر من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

وحضر عميد كلية الصيدلة الدكتور إبراهيم الأدهم وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والمهتمين جانبا من المناقشة وتمت الإشادة بنتائج البحث العلمية التي توصلت لها الطالبة.


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