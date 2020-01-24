هندسة فيلادلفيا تفوز بالمركز الاول والثاني في مسابقة مشاريع التخرج لنقابة المهندسين الأردنيين

وطنا اليوم-عمان:ضمن مسابقة مشاريع التخرج التي تنظمها نقابة المهندسين الأردنيين سنويًا فقد حصدت كلية الهندسة والتكنولوجيا على جائزتين من جوائز هذه المسابقة للعام 2018/2019 حيث حصلت على المركز الاول لمشاريع الهندسة الميكانيكية

(Experimental Investigation Of Heat Transfer Enhancement Of Fe304/Water Nano Fluid Through A Uniformly Heated Tube Under Various Magnetic Field Strength )

للطلبة : محمد طه سلطان التميمي، خالد وليد ابو عابد، احمد عبدالرحمن ابو عنزة، احمد صالح جميل ابراهيم , احمد جهاد طه، محمد تيسير طه، تحت إشراف الاستاذ الدكتور منذر عبيد.

كما وفازت الكلية في المركز الثاني لمشاريع الهندسة الكهربائية (Unmanned Ground Vehicle Control Using Internet Of things )

للطلبة : هشام عبدالقادر ، محمد ابو صيام، حمزة الطلاع، احمد حربي ،تحت إشراف الدكتور طارق توتونجي.

هذا وقد شارك في المسابقة 64 مشروع و 190 طالب و18 دكتور محكَّم من مختلف الجامعات الرسمية والخاصة .

وبدوره هنئ الاستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة الطلبة الفائزين والاساتذة المشرفين على هذه المشاريع المتميزة متمنيًا للكلية وللجامعة دوام التقدم والازدهار.