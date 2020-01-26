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أبو دية يترأس لجنة الفحص الاجمالي للصيادلة خريجي الجامعات غير الاردنية
وطنا اليوم- تراس الاستاذ الدكتور وائل ابو دية لجنة امتحان الصيادلة خريجي الجامعات العربية والاجنبية في اجتماع عقد يوم الاحد ٢٦/١/٢٠٢٠ لاجراء الفحص الأجمالي للصيادلة خريجي الجامعات غير الاردنية لدورة شهر يناير /٢٠٢٠.
وقد تقدم الصيادلة الخريجين على نمطين للامتحان ، الأول نظري ( كتابي) والثاني شفهي.
وقد تم رفع العلامات لمجلس النقابه للمصادقه عليها ومن ثم مصادقة وزير الصحة.
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