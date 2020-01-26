أبو دية يترأس لجنة الفحص الاجمالي للصيادلة خريجي الجامعات غير الاردنية

وطنا اليوم- تراس الاستاذ الدكتور وائل ابو دية لجنة امتحان الصيادلة خريجي الجامعات العربية والاجنبية في اجتماع عقد يوم الاحد ٢٦/١/٢٠٢٠ لاجراء الفحص الأجمالي للصيادلة خريجي الجامعات غير الاردنية لدورة شهر يناير /٢٠٢٠.

وقد تشكلت لجنة الامتحان من الاستاذ الدكتور وائل أبوديه – رئيساً ( كلية الصيدلة – جامعة البترا )

وعضوية كل من الدكتورة عبير خرشيد ( كلية الصيدلة جامعة مؤته)

، الدكتور أسلام حمد ( كلية العلوم الطبية الجامعة الامريكية مأدبا)

ومن وزارة الصحة الدكتورة رويدة الفرجات والدكتور أحمد لطفي

وقد تقدم الصيادلة الخريجين على نمطين للامتحان ، الأول نظري ( كتابي) والثاني شفهي.

وقد تم رفع العلامات لمجلس النقابه للمصادقه عليها ومن ثم مصادقة وزير الصحة.

وقد صرح الاستاذ الدكتور وائل أبوديه، ان الأسئلة شملت مجالات الصيدلة بشكل عام مثل علم الادويه والسموم والصيدلانيات والصناعة والتحليل الدوائي من ضبط الجوده والتشريعات الصيدلانيه والصيدلة السريريه.