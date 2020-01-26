افتتاح معرض للفن التشكيلي لطلبة المرسم الجامعي في فيلادلفيا

وطنا اليوم-عمان:برعاية الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة افتتح في جامعة فيلادلفيا معرض الفن التشكيلي الفصلي لطلبة المرسم الجامعي والذي تقيمه عمادة شؤون الطلبة بإشراف مشرفة المرسم الجامعي المدرسة ايمان البطاينة.

وتجول رئيس الجامعة في ارجاء المعرض واستمع إلى شرح حول اللوحات المعروضة وموضوعاتها ،مبديا إعجابه بالمستوى الفني الرفيع للوحات المعروضة، مؤكداً على أن إدارة الجامعة تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للمبدعين والفنانين في مختلف المجالات لنشر إبداعاتهم وتشجيعهم بما يسهم في تعزيز مسيرتهم الفنية .

وتضمن المعرض لوحات وأعمال فنية نفذت بتقنيات مختلفة استخدمت فيها الألوان الزيتية والأكرليك والالوان المائية و الباستيل .

وحضر اللقاء مستشار الرئيس الاستاذ الدكتور محمد امين عواد وعميد شؤون الطلبة الدكتور عمر الكفاوين وعدد من المسؤولين في عمادة شؤون الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وحشد من طلبة الجامعة.







