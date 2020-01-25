 وطنا نيوز -عمان الأهلية توقع اتفاقية تعاون أكاديمي مع GESCO للخدمات الجامعية
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عمان الأهلية توقع اتفاقية تعاون أكاديمي مع GESCO للخدمات الجامعية
التاريخ : 25-01-2020 05:38:49 المشاهدات: 1024

وطنا اليوم-وقعت جامعة عمان الأهلية اتفاقية تعاون أكاديمي مع شركة GESCO للخدمات الجامعية تشمل عددا من المجالات أهمها: استحداث برامج أكاديمية مشتركة مع الجامعات العالمية المرموقة، بالإضافة لاستقطاب الطلبة العرب والاجانب وتسهيل ابتعاث موفدي الجامعة في الجامعات العالمية.

 وقد وقع الاتفاقية عن جامعة عمان الأهلية رئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان وعن شركة GESCO مديرها العام الدكتور معن عبد الجابر، بحضور الدكتور انس السعود مساعد رئيس الجامعة لشؤون الإعتماد الدولي والتصنيف ، حيث رحب رئيس الجامعة بهذه الشراكة وشدد على ضرورة استثمارها وتفعيلها بالشكل الذي يخدم تحقيق خطة الجامعة الاستراتيجية. 

يذكر أن شركة GESCO هي وكيل لعدد كبير من الجامعات البريطانية وتمتاز بعلاقات وطيدة مع غالبية الجامعات العالمية المرموقة.


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